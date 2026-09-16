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Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

AdnKronos

Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

Mer, 16/09/2026 - 06:36

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(Adnkronos) – Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.  Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre: 
Alle 18:45
 Ararat-Sparta Praga  Omonia-Celta  
Alle 21:
 Beer Sheva-Dinamo Zagabria  Sunderland-Az Alkmaar Sturm Grz-Rennes Anderlecht-Lione Olympiacos-Jagellonia Milan-Benfica Leverkusen-Celje Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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