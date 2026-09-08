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Emergenza sangue, l’appello di Lino Banfi ai giovani: “Donate, gesto importantissimo”

AdnKronos

Emergenza sangue, l’appello di Lino Banfi ai giovani: “Donate, gesto importantissimo”

Mar, 08/09/2026 - 11:11

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(Adnkronos) – Lino Banfi lancia un appello per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue. Il celebre attore 90enne ha voluto rivolgersi, soprattutto ai giovani, invitandoli a compiere un gesto concreto di solidarietà. L'invito è a partecipare alla raccolta organizzata da Adnkronos e Avis Roma giovedì 10 settembre, a partire dalle 8.30, in piazza Mastai, a Trastevere. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/09/Banfi_Sangue_video-hd.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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