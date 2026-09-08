Emergenza sangue, l’appello di Lino Banfi ai giovani: “Donate, gesto importantissimo”

(Adnkronos) – Lino Banfi lancia un appello per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue. Il celebre attore 90enne ha voluto rivolgersi, soprattutto ai giovani, invitandoli a compiere un gesto concreto di solidarietà. L'invito è a partecipare alla raccolta organizzata da Adnkronos e Avis Roma giovedì 10 settembre, a partire dalle 8.30, in piazza Mastai, a Trastevere.

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