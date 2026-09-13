Elezioni in Svezia, la coalizione di centro-sinistra avanti con il 51,3% dei voti: gli exit poll

(Adnkronos) – La coalizione di centro-sinistra all'opposizione guidata da Magdalena Andersson si attesta al 51,3% nelle elezioni parlamentari in Svezia, al di sopra del blocco di governo di destra, fermo al 47%. E' quanto emerge dagli exit poll. Nel dettaglio, secondo il sondaggio TV4 il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 28,4% i Democratici Svedesi il 18,5%, i Moderati il 17,5%, il Partito di Centro il 9%, il Partito dei Verdi il 7%, il partito della Sinistra il 6,9%, i Cristiano Democratici il 6 % e i Liberali il 5%. Secondo gli exit poll di SVT/Valu, l'opposizione otterrebbe 183 seggi nel nuovo parlamento, contro i 166 del governo attuale e dei Democratici Svedesi.

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