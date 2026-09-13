Eccellenza. La Sancataldese batte in rimonta 1-2 il Partinicaudace con reti di Josè e Santiago Torres

Una Sancataldese tutta cuore e carattere ha battuto in rimonta il Partinicaudace 1-2. Allo stadio “Favazza” sono stati i padroni di casa a passare per primi in vantaggio con Iezzi. Un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe a chiunque, ma non alla Sancataldese che, sospinta dal tifo dei suoi impagabili tifosi del gruppo organizzato, ha rimontato lo svantaggio iniziale. Prima Josè Torres è riuscito a pareggiare e poi Santiago Torres ha firmato il gol partita consentendo ai verdeamaranto di mister Davide Boncore di battere il Partinicaudace e di iniziare nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza.

Una vittoria voluta, quella della Sancataldese che, è proprio il caso di dire che è partita con il piede giusto in campionato. Il mister Davide Boncore ha commentato così la rimonta: “Nel primo tempo non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, un po’ leziosa; nel secondo tempo, invece, c’è stata una reazione forte, da grande squadra; il primo tempo serve per non commettere errori in futuro, il secondo tempo invece dimostra che la squadra ha un’anima, e da questa dobbiamo ripartire. L’anima ce la danno prima i tifosi e la loro passione; il lavoro di squadra ha pagato”.