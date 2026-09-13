Eccellenza. Il Niscemi perde 1-0 all’esordio con il Mazzarrone: al “Pietro Anastasi” la decide nel finale Randis

Un gol di Randis con un preciso diagonale ha punito oltremisura un Niscemi che, pure, aveva giocato nella metà campo avversaria, ma che è uscito sconfitto al “Pietro Anastasi” contro un Mazzarrone cinico e spietato che ha saputo sfruttare al massimo le occasioni avute. L’espulsione del niscemese Maydana ha certamente pesato parecchio nell’economia di una partita che, a seguito dell’inferiorità numerica, s’è complicata per un Niscemi generoso che aveva gettato il cuore oltre l’ostacolo.

La rete vincente è arrivata nel finale ed ha permesso al Mazzarrone di vincere, conquistare tre punti importanti e partire con il piede giusto al cospetto di un Niscemi che, comunque, la sua gara l’ha fatta, proponendo possesso palla, buone trame di gioco, ma non la necessaria incisività ed efficacia sotto porta.

Alla fine la vittoria ha arriso il Mazzarrone, ma il Niscemi ha provato sino alla fine a trovare, coraggiosamente in avanti, la rete del possibile pari dimostrando comunque carattere e personalità al cospetto di un Mazzarrone nel quale ad essere espulso è stato il tecnico Raciti. Per il Niscemi falsa partenza in campionato, ma certamente i gialloverdi di Nicolò Terranova hanno tutte le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano in campionato, a cominciare da domenica prossima quando il 20 settembre alle 15,30 il Niscemi affronterà in casa la Jonica. (Foto Asd Niscemi Football Club).