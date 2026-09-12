Domenica in notturna (ore 20) Nissa a caccia del bis al “Dino Liotta” contro il Licata

Gara in notturna per la Nissa nell’ambito della seconda giornata del girone di andata del campionato di serie D. Chiusa all’esordio la pratica Vigor Lamezia con un 3-1 alla distanza che ha permesso alla squadra del presidente Giovannone di conquistare i primi tre punti stagionali, l’undici di Ciccio Di Gaetano è atteso domenica alle ore 20 al Dino Liotta dalla trasferta sul campo del Licata.

Un match che, sulla carta, alla luce della pesante sconfitta patita dagli agrigentini ad opera della Reggina, appare alla portata dei biancoscudati, anche se sarà bene prestare attenzione ai gialloblu licatesi che vogliono cancellare il ko rimediato domenica scorsa impegnando severamente proprio la Nissa. In questo caso, l’incognita maggiore è legata proprio al Licata. Gli agrigentini, nel corso dell’ultima settimana, sono riusciti o no a smaltire le scorie del 5-0 di domenica scorsa al Granillo? Certo è che la compagine licatese, società amica della Nissa grazie ad uno storico gemellaggio, domenica scorsa non è partita per come doveva venendo travolta da una Reggina in stato di grazia.

Domenica scorsa, di contro, la Nissa, dopo una partenza con occasioni e gol nel primo tempo, è stata raggiunta dalla Vigor Lamezia, tranne poi, con un colpo da biliardo di Terranova e un gol d’opportunismo di De Felice, risolvere la contesa senza patemi. In un periodo come questo nel quale le squadre sono ancora veri e propri cantieri a cielo aperto in fatto di preparazione e condizione, appare azzardato fare un pronostico sulla partita di domenica.

Certamente la Nissa, a caccia del bis, parte con i favori del pronostico, ma il Licata, specie davanti al proprio pubblico, vorrà in tutti i modi dimostrare di non essere lontano parente di quello travolto al Granillo, per cui non va sottovalutato a priori. Tra il dire e il fare, ovviamente, c’è di mezzo il campo, novanta minuti che saranno tiratissimi tra due squadre che si sono sempre rispettate e mai temute. Per il resto, saranno certamente tanti i tifosi della Nissa presenti al Dino Liotta per un match dal quale si aspettano di poter ammirare una squadra lanciata verso nuovi importanti traguardi.

La Nissa, dopo aver reagito bene alla sconfitta in Coppa Italia con l’Igea Virtus, è attesa a Licata da conferme che, se dovessero arrivare, contribuirebbero a dare nuovo slancio alle sue ambizioni in chiave campionato. Una Nissa nella quale se Terranova e Alagna rappresentano altrettanti terminali del gioco biancoscudato, gente come Palermo, Rapisarda e Provenzano costituiscono altrettanti perni sui quali far leva. Per il resto, il consolidato trio Cusumano, Bruno e Tamajo, è ormai diventato sinonimo di qualità. In porta, invece, bisognerà vedere se Butano è sostituito o meno da Ukelis. L’impressione, comunque, è che uno come Di Grazia, non potrà non trovare spazio in una squadra che ha bisogno di scegliere bene anche gli altri due juniores. Arbitrerà Alessandro Femia di Locri, con guardalinee Boris Popovic di Padova e Greta Pasquesi di Rovigo. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)