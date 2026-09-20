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Davide Di Lernia, il figlio 47enne di Leone morto in un incidente in moto

AdnKronos

Davide Di Lernia, il figlio 47enne di Leone morto in un incidente in moto

Dom, 20/09/2026 - 12:03

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(Adnkronos) –
Davide Antonio Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore radiofonico Leone di Lernia, è morto nella notte dopo essersi schiantato con la sua moto in via Mecenate, a Milano.  Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzanotte e mezza il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità del civico 69, deviando verso sinistra e urtando una ringhiera metallica, rimanendo decapitato. Il pm ha disposto il sequestro della moto, i familiari sono stati avvisati.  Davide Antonio Di Lernia collaborava con diverse emittenti radio. Sul posto sono intervenuti personale della polizia locale e un'ambulanza. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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