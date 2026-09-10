Danza, dodici anni e un talento che vola alto: la nissena Keira Bruno campionessa internazionale

A soli 12 anni Keira Bruno aggiunge un altro prestigioso successo a un percorso già ricco di soddisfazioni. Il 6 settembre, a Lloret de Mar, in Spagna, la giovanissima atleta ha conquistato il primo posto all’OPES Dance World Experience, laureandosi campionessa internazionale di Danza Aerea nella categoria Intermedio.

Keira ha partecipato alla competizione in rappresentanza dell’Aereal Dance Studio, dove si allena sotto la guida dell’insegnante Federica Mangione. Dietro il risultato ottenuto in Spagna ci sono mesi di lavoro intenso, allenamenti, prove ripetute, sacrifici e soprattutto tanta costanza.

La dodicenne ha affrontato l’importante appuntamento internazionale con grande serietà e determinazione, riuscendo a esprimere durante la propria performance tutto il lavoro svolto nella preparazione.

Un’esibizione che le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio e di conquistare un titolo di grande prestigio.

Il successo spagnolo arriva a pochi mesi da un’altra importante affermazione. Nel mese di maggio Keira aveva già conquistato a Roma il titolo di campionessa nazionale. Prima il trionfo italiano e adesso quello internazionale: due risultati che raccontano la crescita della giovane atleta e premiano la passione e l’impegno con cui porta avanti il suo percorso.



Fondamentale è anche il lavoro dell’insegnante Federica Mangione, che segue Keira e le altre atlete dell’Aereal Dance Studio, accompagnandole nella loro crescita con competenza, attenzione ed entusiasmo.

Per Keira Bruno, vedere premiati tanti sacrifici con il gradino più alto del podio rappresenta una grande soddisfazione, ma anche uno stimolo a continuare. A soli 12 anni, con un titolo nazionale e uno internazionale già conquistati, il suo percorso prosegue con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di imparare e affrontare nuove sfide.