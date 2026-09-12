Controlli dei Carabinieri a Palermo, tre arresti e una denuncia

PALERMO (ITALPRESS) – Tre persone arrestate e una denunciata: è il bilancio dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo per la sicurezza stradale e il contrasto all’illegalità.

Nel quartiere Borgonuovo, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intimato l’alt a uno scooter senza targa con a bordo due giovani, che hanno tentato la fuga. I militari li hanno bloccati in via Centuripe. Il conducente, un 20enne con precedenti e senza patente, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Il passeggero, un 17enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di nascondersi sotto un’auto e poi di scavalcare la recinzione di un’abitazione: è stato accompagnato all’istituto per minori Malaspina.

In un secondo intervento, i Carabinieri di Palermo Scalo hanno arrestato un 31enne che non si era fermato all’alt, fuggendo nel traffico a bordo di un ciclomotore sottoposto a sequestro. Rintracciato a casa, è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per guida senza patente reiterata. Denunciata anche la compagna per violazione degli obblighi di custodia del mezzo. Il Gip ha convalidato gli arresti dei due maggiorenni, disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

– foto IPA Agency –

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