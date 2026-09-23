Concomitanza Nissa – Vibonese e “Fiera di San Michele”: ecco come accedere allo stadio “Tomaselli”

La Nissa, in occasione della gara di domenica contro la Vibonese, comunica che, in considerazione della concomitanza con la “Fiera di San Michele”, il parcheggio destinato alla tifoseria locale sarà quello del “Palazzetto Cannizzaro”, fino a esaurimento della disponibilità. La Società invita i propri sostenitori a programmare con adeguato anticipo l’arrivo allo stadio e, qualora il parcheggio del Palazzetto Cannizzaro risultasse completo, a utilizzare le seguenti aree di sosta alternative:

Via A. Musco, nei pressi di Acqua & Sapone

Parcheggio Bloy

Zona San Luca

Parte finale di via Rochester

Da tali aree sarà possibile raggiungere lo stadio a piedi attraverso la pista ciclabile. La Nissa ringrazia i propri sostenitori per la collaborazione e invita tutti a rispettare le disposizioni delle autorità competenti al fine di garantire un regolare e ordinato afflusso allo stadio.