Salute

Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi

Redazione

Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi

Lun, 21/09/2026 - 20:01

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YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali.

La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea di Yanbian, a Panzhihua. Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto un gruppo di lavoro per guidare le operazioni di soccorso.

Fonte foto Xinhua

(ITALPRESS).

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