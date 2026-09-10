Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

(Adnkronos) – Terzo giorno di partite per la Champions League 2026-27. Oggi, giovedì 10 settembre, tocca alla Roma e al Como: i giallorossi tornano a giocare nella massima competizione europea sette anni dopo l'ultima volta, contro il Fenerbahce, mentre per i lombardi è il giorno dello storico esordio in coppa e al Sinigaglia arriverà il Lipsia. In campo in serata anche Bayern Monaco e Manchester United. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming. Ecco le partite di oggi, giovedì 10 settembre, in Champions League: Ore 18:45 – FenerbahCe–Roma Ore 18:45 – Psv–Shakhtar Donetsk Ore 21 – Como–Lipsia Ore 21 – Bayern Monaco–Bodo Glimt Ore 21 – Manchester United–Sabah Ore 21 – Slavia Praga–Lens Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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