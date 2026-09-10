Champions League, oggi Como-Lipsia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Prima, storica, partita in Champions League per il Como. Oggi, giovedì 10 settembre, la squadra lombarda affronta il Lipsia – in diretta tv e streaming – al Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea. Si tratta dell'esordio assoluto per il Como nel torneo, a cui gli uomini di Fabregas arrivano dalla netta vittoria contro il Genoa, battuto per 4-1 nell'ultima giornata di Serie A. Il Lipsia invece è stato superato per 3-1 dal Werder Brema in Bundersliga. La sfida tra Como e Lipsia è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Kean. All. Fabregas.

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum;Reitz; Seiwald; Gruda; Bakayoko, Nkunku, Nusa. All. Demichelis. Como-Lipsia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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