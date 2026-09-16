Caro carburanti, nuovo record storico per prezzo diesel: è a 2,246 euro

(Adnkronos) – Mentre il Brent si avvicina ai 110 dollari al barile, la quotazione del gasolio tocca un nuovo record storico superando i milleduecento euro per mille litri. Nuovo massimo storico oggi mercoledì 16 settembre anche per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi a 2,246 euro, quasi due centesimi sopra il precedente massimo di 2,229 euro registrato il 17 marzo 2022. Senza il taglio dell’accisa che scade domani (ma, a quanto pare, in procinto di essere prorogato per la sedicesima volta), il prezzo medio nazionale sarebbe di 2,416 euro al litro. La benzina è invece ancora oltre otto centesimi sotto il massimo storico del 17 marzo 2022 (era a 2,219 euro). Questa mattina, 16 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,133 €/l per la benzina (+13 millesimi rispetto a ieri), 2,246 €/l per il gasolio (+15), 0,748 €/l per il Gpl (invariato) e 1,855 €/kg per il metano (+11). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,222 €/l per la benzina (+10), di 2,326 €/l per il gasolio (+13), 0,883 €/l per il Gpl (invariato) e 1,776 €/kg per il metano (invariato). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Q8 rileviamo un rialzo di un centesimo sulla benzina e due sul gasolio, per Tamoil +2 cent su benzina e diesel. Venendo ai prezzi, la benzina self si attesta in media a 2,122 €/litro (+1,4 millesimi rispetto al 14/9), il servito a 2,243 €/litro (+1,0 millesimi). Il gasolio sale a 2,234 €/litro in self (+1,5 millesimi) e 2,362 €/litro in servito (+1,5 millesimi). Il GPL è sostanzialmente stabile: 0,751 €/litro self (-0,1 millesimi) e 0,742 €/litro servito (invariato). Il metano segna il rialzo più marcato della giornata, a 1,799 €/kg self (+2,0 millesimi) e 1,847 €/kg servito (+2,1 millesimi). Il GNL è l'unico in calo, a 1,729 €/kg self (-0,5 millesimi), mentre il servito resta pressoché fermo a 1,718 €/kg (+0,1 millesimi). Sul fronte compagnie/pompe bianche, per la benzina self le compagnie praticano 2,125 €/litro contro 2,111 €/litro delle pompe bianche; per il gasolio self 2,237 €/litro contro 2,218 €/litro. Il differenziale resta contenuto, nell'ordine di 1-2 centesimi su entrambi i carburanti principali. Il campione della rilevazione conta 24.004 punti vendita attivi. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi mercoledì 16 settembre 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro/l per la benzina e 2,246 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,222 euro/l per la benzina e 2,326 euro/l per il gasolio.

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