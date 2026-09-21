Caos nel Regno Unito, nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo: almeno 200 voli cancellati

(Adnkronos) – Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiano da e per il Regno Unito: a causa di un nuovo "problema tecnico" ai sistemi di controllo del traffico aereo circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo: è la seconda volta che succede in meno di due settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo (Nats) ha segnalato un problema "nelle prime ore di questa mattina" presso il suo centro di Prestwick, in Scozia, sottolineando però che l'evento non era "correlato" al problema software dell'8 settembre scorso che aveva causato la cancellazione di duemila voli. Come riporta la Bbc, in un aggiornamento successivo, diffuso qualche ora più tardi, l'ente ha comunicato che il problema era stato "risolto", attribuendone la causa alla "connettività" nella rete dei sistemi. Tuttavia, si continuano a registrare ripercussioni a catena. La società di analisi del settore aereo Cirium segnala che, alle 13:45 ora locale, circa 200 voli risultavano cancellati o non effettuati nella giornata odierna. L'episodio ha creato anche una serie di polemiche e spinto diverse compagnie aeree operanti nel Regno Unito a mettere in dubbio l'adeguatezza di Nats. Prima tra tutte Ryanair che ha chiesto le dimissioni del numero uno dell'ente, Martin Rolfe.

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