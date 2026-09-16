Caltanissetta Vinyl Market, il fascino del vinile incontra la musica indipendente: due giorni tra dischi, artisti e memoria sonora

CALTANISSETTA – Il fascino senza tempo del vinile, la musica indipendente, la produzione discografica e la memoria sonora di un territorio che negli anni ha espresso artisti, gruppi e musicisti. Caltanissetta si prepara ad accogliere la prima edizione del Caltanissetta Vinyl Market, in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre al Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate”.

La manifestazione, inserita nel programma del “Settembre è Nisseno”, è organizzata da Decibel Record Store, su iniziativa di Daniele Adolfo Venti, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta.

Due giornate che vogliono trasformare il “Michele Abbate” in un punto d’incontro per appassionati, collezionisti, musicisti e addetti ai lavori. Entrambe le giornate prenderanno il via alle 10:30 e proseguiranno con orario continuato, con la presenza di negozi, distributori e realtà discografiche provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria.

Il Caltanissetta Vinyl Market nasce, però, con un’ambizione che va oltre il tradizionale mercato del disco. L’obiettivo è quello di riportare al centro dell’attenzione la musica originale e la cultura del disco, creando uno spazio di confronto tra artisti, musicisti, produttori, editori, distributori, collezionisti, operatori del settore e pubblico.

Un modo anche per mettere in comunicazione il panorama musicale nisseno con altre esperienze del Sud Italia, favorendo conoscenze, collaborazioni e possibili nuove opportunità per chi continua a investire nella produzione e nella promozione della musica indipendente.

Il momento centrale della prima giornata arriverà venerdì 18 settembre alle 20:30, con una conferenza dedicata alla storia, al presente e alle prospettive della musica indipendente nissena e del territorio.

All’incontro interverrà l’assessore comunale Salvatore Petrantoni, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Caltanissetta. Con lui Daniele Adolfo Venti, di Decibel Record Store, produttore fonografico e musicista; Pietro Loscavo, editore e produttore fonografico di Semplicemente Dischi, realtà di rilievo nel panorama della distribuzione discografica indipendente italiana, con esperienze legate ad artisti come Speedy e Nico Arezzo, quest’ultimo protagonista anche del Concertone del Primo Maggio.

Al tavolo anche Paolo Bruno, per TAF Production, protagonista di una lunga esperienza nella storia della musica estrema e indipendente della provincia di Caltanissetta; il maestro Elio Lombardo, per Decibel Classics, impegnato nella valorizzazione della musica classica, degli interpreti e dei compositori; e Gianpaolo Peritore, musicista e produttore con Theremin Studio, da anni attivo nell’ambito della produzione musicale indipendente.

Il programma proseguirà sabato 19 settembre, giornata che vedrà anche la partecipazione di Giuseppe Schillaci, musicista e produttore discografico catanese legato a Doremillaro [sb]Recs.

Uno degli aspetti più interessanti dell’intera manifestazione sarà la presentazione, durante la conferenza di venerdì sera, di “Interferenze – Archivio Sonoro Nisseno 1970 – Oggi”.

Si tratta di un progetto dedicato al recupero, al restauro, alla documentazione e alla valorizzazione della produzione musicale originale di Caltanissetta, dagli anni Settanta fino ai giorni nostri. Un viaggio attraverso oltre mezzo secolo di musica nissena con l’obiettivo di evitare che registrazioni, produzioni ed esperienze artistiche appartenenti alla storia culturale della città possano andare disperse.

L’idea è quella di costruire e custodire una memoria sonora capace di raccontare generazioni differenti: musicisti, gruppi, compositori e produzioni che, ciascuno nel proprio periodo e con linguaggi diversi, hanno contribuito alla vita musicale di Caltanissetta.

Ed è proprio questo uno dei messaggi che accompagna la nascita del Caltanissetta Vinyl Market: considerare il disco non soltanto come un oggetto da acquistare o collezionare, ma come la testimonianza concreta di un percorso artistico e culturale.

Dietro ogni produzione ci sono infatti musicisti, autori, studi di registrazione, produttori, editori, distributori e tante professionalità che spesso rimangono lontane dai riflettori. Il Vinyl Market vuole far incontrare questi mondi e avvicinarli al pubblico, creando un’occasione nella quale parlare di musica non soltanto attraverso l’ascolto, ma anche attraverso le storie, le esperienze e i percorsi di chi la musica la crea e la produce.

In un periodo nel quale l’ascolto digitale ha profondamente trasformato il rapporto con la musica, il ritorno del vinile e l’interesse crescente verso i supporti fisici rappresentano anche un’occasione per riscoprire un modo diverso di vivere un album: dalla copertina alla grafica, fino al gesto stesso di mettere un disco sul giradischi.

Il 18 e 19 settembre, dunque, Caltanissetta proverà a raccontare la musica partendo proprio dal disco, mettendo insieme passato e presente, memoria e nuove produzioni, collezionismo e creatività.

Una prima edizione che punta a porre le basi per un appuntamento capace di crescere nel tempo e che, soprattutto, vuole restituire spazio alla cultura musicale indipendente e alla memoria sonora nissena, trasformando per due giorni il Centro Culturale “Michele Abbate” in una vera casa della musica e del vinile.