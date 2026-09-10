Caltanissetta, a Borgo Petilia la festa del SS. Crocifisso e Sant’Isidoro: quattro giorni tra fede, tradizione e spettacolo

CALTANISSETTA – Fede, tradizione popolare e momenti di aggregazione si intrecciano a Borgo Petilia, dove da giovedì 10 a domenica 13 settembre 2026 si svolgerà la Festa del Santissimo Crocifisso e di Sant’Isidoro, promossa nell’ambito della Diocesi di Caltanissetta.

Un appuntamento particolarmente legato alla storia e alla vocazione agricola del Borgo, come testimonia uno dei momenti più caratteristici della manifestazione: l’ottava Festa dell’Aratura, in programma venerdì 11 settembre alle 16, con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli. Alle 18.30 si terrà la Via Crucis e alle 19 la Santa Messa presieduta da padre Gaetano Canalella.



Le celebrazioni prenderanno il via già giovedì 10 settembre, alle 19, con la Santa Messa presieduta da padre Vincenzo Giovino. Sabato 12 settembre, sempre alle 19, la celebrazione eucaristica sarà invece presieduta da padre Alessandro Rovello.

Il momento centrale della festa religiosa sarà domenica 13 settembre. Alle 10.45 è prevista la preghiera a Sant’Isidoro e alle 11 la Santa Messa, seguita dalla benedizione degli animali. Nel pomeriggio, alle 17.30, prenderà il via la processione dei simulacri di Sant’Isidoro Agricola e del Santissimo Crocifisso lungo le vie del Borgo. Alle 19 la Santa Messa presieduta da monsignor Onofrio Castelli concluderà il programma religioso.

Accanto alle celebrazioni non mancheranno gli appuntamenti ricreativi legati alla quinta Sagra della Salsiccia. Sabato, dalle 16.30, spazio ai giochi tradizionali per bambini e ragazzi con premi, mentre alle 21 saliranno sul palco i Parsifal, tribute band ufficiale dei Pooh, per una serata dedicata alle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.



Gran finale domenica sera, alle 21, con lo spettacolo di cabaret che vedrà protagonisti Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia. A seguire si terrà il sorteggio dei premi in palio.

Quattro giornate, dunque, nelle quali Borgo Petilia tornerà a riunire la propria comunità attorno alla devozione per il Santissimo Crocifisso e Sant’Isidoro, senza rinunciare alla convivialità, alla musica e al divertimento. Una festa che conserva soprattutto il forte legame con il mondo agricolo e con quelle tradizioni popolari che continuano a essere tramandate di generazione in generazione.