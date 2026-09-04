Caldo record e rientro a scuola, l’allarme degli studenti: “9 istituti su 10 senza climatizzazione, a rischio la nostra salute”

(Adnkronos) – "A pochi giorni dal rientro a scuola, l’emergenza caldo non accenna a fermarsi. Negli ultimi 100 giorni, secondo worklimate, 77 sono stati caratterizzati da temperature estreme, mentre gli istituti scolastici continuano a non essere adeguati ad affrontare il caldo in sicurezza". A lanciare l'allarme è la Rete degli Studenti Medi del Lazio. Secondo l'indagine di Tuttoscuola, in Italia 9 scuole su 10 sono prive di condizionatori e nella Città Metropolitana di Roma Capitale servono interventi per circa 8mila aule, per una spesa di 25 milioni di euro nella sola provincia di Roma. "Valditara annuncia uno stanziamento di 20 milioni, un intervento insufficiente e tardivo – spiega Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio – Pensare di affrontare il problema a pochi giorni dall’inizio delle lezioni è inaccettabile, a pagarne le conseguenze non possono essere studenti e docenti". Da anni il sindacato studentesco denuncia una situazione disastrosa delle strutture scolastiche nel Lazio. Ad oggi 9 scuole su 10 non sono a norma di sicurezza, una situazione che richiede un piano straordinario a partire dal Ministero. "Il caldo da record a settembre metterà a rischio la salute di chi studia – conclude Montori – Solleciteremo le provincie per dar vita ad un piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole. La Regione Lazio deve contribuire a rendere gli edifici scolastici spazi sicuri con uno stanziamento straordinario di fondi, perchè è anche da qui che passa il diritto allo studio".

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