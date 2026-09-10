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Bomba d’acqua su Roma, il maltempo colpisce la capitale dopo mesi di afa record

AdnKronos

Bomba d’acqua su Roma, il maltempo colpisce la capitale dopo mesi di afa record

Gio, 10/09/2026 - 10:34

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(Adnkronos) – Dopo mesi di caldo e afa incessante, il maltempo si abbatte anche su Roma con una bomba d'acqua a metà mattinata. Il violento temporale, durato circa venti minuti e preceduto da una lunga serie di tuoni, sta causando qualche problema al traffico: molti cittadini infatti hanno ripiegato sulle automobili per spostarsi tra le strade della capitale bagnate dal forte acquazzone. Diluvio anche sul litorale laziale, con traffico in tilt anche a Ostia.  
Nel Lazio, per la giornata di oggi 10 settembre, è intanto allerta gialla per temporali. L'avviso riguarda in particolare le seguenti zone: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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