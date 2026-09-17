Arabia Saudita, intercettato drone Houthi: un morto e 2 feriti

(Adnkronos) – La caduta di detriti successiva all'intercettazione di un drone lanciato dai militanti Houthi in Yemen ha causato oggi la morte di almeno una persona e il ferimento di altre due in Arabia

Saudita. "I servizi di emergenza nella provincia di Taif sono intervenuti dopo la caduta di detriti provenienti da un drone lanciato dalla milizia Houthi. L'incidente ha provocato la morte di un cittadino yemenita e il ferimento di una donna saudita e di un uomo pakistano", ha annunciato la Protezione

Civile, aggiungendo che diversi edifici e veicoli sono stati danneggiati. Dal canto loro, gli Houthi hanno denunciato poco dopo attacco condotto da "mercenari del nemico saudita". Tre bambini sono stati uccisi e un numero imprecisato di persone è rimasto ferito nel bombardamento contro un villaggio nel distretto di al-Waziyah, nel governatorato yemenita di Taiz, come ha riferito Almasirah, l'emittente degli Houthi.

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