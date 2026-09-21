Acquaviva Platani, conclusi eventi settembrini, Sodisfatti sindaco e assessore per il numeroso pubblico

ACQUAVIVA PLATANI – Si sono concluse le celebrazioni i in onore del SS. Crocifisso delle Grazie, e in questa circostanza – festa patronale – gli acquavivesi e gli altri arrivati dai paesi vicini hanno potuto godersi gli spettacoli serali pensati e proposti dall’amministrazione comunale per questa fine estate. A catturare l’attenzione nella prima serata è stato il Tribute Show dedicato a Michael Jackson, un omaggio al Re del Pop che ha regalato al pubblico musica, emozioni e spettacolo, coinvolgendo grandi e piccoli. A chiudere gli appuntamenti musicali è stata, invece, la serata dedicata ad Adriano Celentano, con la tribute band I Celentadri, che ha ripercorso alcuni dei più celebri successi del cantante italiano, facendo cantare e divertire il numeroso pubblico presente in piazza. Evidentemente, soddisfatti il sindaco Salvatore Caruso e l’assessore allo Spettacolo Antonio Tagliarini che così hanno commentato: «Siamo davvero soddisfatti della riuscita di questi due appuntamenti. Vedere la piazza partecipata e il pubblico divertirsi e apprezzare gli spettacoli è per noi motivo di grande soddisfazione. È stato bello regalare alla comunità due serate all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione. Continueremo a proporre iniziative capaci di coinvolgere la cittadinanza e valorizzare le tradizioni e le festività di Acquaviva Platani”.