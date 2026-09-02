2 arrestati per rapina a turista, restituito orologio da 88mila euro

Rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse gli agenti della squadra mobile della questura di Firenze hanno arrestato due uomini, un 22enne e un 35enne. I due sono stati denunciati anche per un’altra rapina. Secondo quanto riferisce la polizia, gli agenti della squadra mobile fiorentina erano impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori nei punti nevralgici del centro storico del capoluogo toscano quando hanno concentrato la propria attenzione su due uomini che si aggiravano tra i turisti con fare sospetto.

Nei pressi di Ponte Vecchio, in prossimità di uno sportello ATM, gli agenti hanno osservato il 35enne fermarsi vicino a un turista intento a effettuare un prelievo di denaro. Poco dopo, il 22enne si sarebbe avvicinato alla vittima e, con una mossa fulminea, le avrebbe strappato dal polso un orologio del valore di circa 88mila euro, prima di darsi alla fuga. Ma in via dei Leoni, dove il giovane avrebbe tentato di nascondersi all’interno di un ristorante dove gli operatori della squadra mobile, che lo stavano seguendo, lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante la resistenza opposta.

Il giovane aveva con sé l’orologio, che è stato recuperato e successivamente restituito alla vittima, un cittadino statunitense di 62 anni. Il 35enne, che avrebbe fatto da “palo”, è stato raggiunto e fermato in Borgo Santissimi Apostoli. Anche in questo caso, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.I due risultavano alloggiati in un B&B di via del Casone. Nella loro stanza gli agenti hanno trovato un orologio dal valore di circa 3000 euro, risultato provento di una rapina avvenuta la sera precedente in via della Vigna Nuova, nei confronti di un cittadino libanese di 63 anni.

All’interno della camera sono stati trovati anche i capi di abbigliamento che i due avrebbero indossato per la rapina al 63enne. Entrambi gli indagati sono stati arrestati e portati nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare