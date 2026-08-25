Zelensky a Mattarella “Grati per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Egregio Presidente Mattarella, la

ringrazio per i Suoi auguri calorosi e per la solidarietà

incrollabile dell’Italia con l’Ucraina e il nostro popolo.

L’indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il

proprio futuro sono tra i principi più importanti”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Siamo

profondamente grati per la comprensione tra le nostre nazioni e

per il sostegno dell’Italia alla nostra difesa, alla resilienza

della nostra infrastruttura critica, alla ricostruzione e al

nostro cammino verso l’adesione all’UE – aggiunge -. Apprezziamo

il Suo riconoscimento dei progressi dell’Ucraina su questo cammino e il Suo messaggio chiaro che è una scelta dell’Ucraina essere parte della famiglia europea. Grazie, Italia!”

Sempre su X, Zelensky ha ringraziato Papa Leone. “Il popolo ucraino è grato che ci sia sempre un posto per noi nei pensieri e nelle preghiere di Sua Santità. Il forte sostegno spirituale del Vaticano è sempre stato completato da aiuti umanitari e altri concreti, inclusi gli sforzi per riportare indietro i nostri bambini rapiti dalla Russia e per aiutare a far avanzare il processo di pace”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).