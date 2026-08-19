Voucher per i laureati che frequentano master universitari, l’Ersu di Palermo plaude alla misura introdotta dalla Regione Siciliana

PALERMO (ITALPRESS) – L’ERSU di Palermo accoglie con grande entusiasmo e sostiene attivamente la nuova misura introdotta dalla Regione Siciliana, che destina 12 milioni di euro per finanziare voucher destinati ai laureati residenti in Sicilia da almeno 12 mesi per la frequenza di master universitari di primo e secondo livello in Italia o all’estero. Lo rende noto il presidente di ERSU Palermo, Giuseppe Giordano, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa per il futuro accademico e professionale dei neo-laureati che vogliono adesso investire nell’alta formazione e specializzazione post-laurea per facilitare e velocizzare l’inserimento nel mondo del lavoro.

“Desidero evidenziare a tutti i giovani laureati la grande opportunità offerta dalla Regione Siciliana – dichiara Giordano -. In particolare, voglio esprimere il mio compiacimento per la lungimirante azione politica del presidente della Regione Renato Schifani e dell’assessore dell’Istruzione Mimmo Turano, nonché per l’eccellente lavoro tecnico e amministrativo portato avanti dal dirigente generale regionale dell’Istruzione Vincenzo Cusumano e degli uffici preposti. L’azione messa in campo è mirata e fondamentale: sostenere concretamente la specializzazione dei laureati siciliani con l’obiettivo primario di favorire un migliore e più competitivo placement nel mercato del lavoro. Invito, in particolare, i giovani laureati siciliani provenienti dal bacino ERSU Palermo – che hanno già avuto l’opportunità di compiere gli studi grazie ai servizi e ai benefici ricevuti – a prendere in seria considerazione questa straordinaria opportunità, che permette di abbattere i costi dell’alta formazione e di investire concretamente sul proprio futuro”.

La misura, finanziata con i fondi del Pr Sicilia Fse+ 2021-2027, prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione per un totale di 12 milioni di euro distribuiti in tre anni. Il contributo del voucher ammonta sino a 7.000 euro per i master di primo livello; sino a 20.000 euro per i master di secondo livello di durata annuale; sino a 30.000 euro per i master di secondo livello di durata pari o superiore a 18 mesi. Possono partecipare i residenti in Sicilia da almeno 12 mesi, in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, diploma accademico Afam o titolo estero equipollente. Il percorso formativo, della durata minima di un anno, deve prevedere almeno 60 CFU o CFA. Le istanze potranno essere inoltrate tramite apposita piattaforma dedicata della Regione Siciliana: la prima finestra temporale sarà aperta dalle ore 10:00 del 19 ottobre fino alle ore 18:00 del 18 novembre 2026 (seguiranno altre due finestre nel 2027 e nel 2028).

– Foto ufficio stampa Ersu Palermo –

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