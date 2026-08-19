Pagamenti con carta, Tanasi (Codacons): “Stop ai sovraprezzi legati al mezzo di pagamento”

I consumatori non possono vedersi applicare maggiorazioni direttamente collegate alla scelta dello strumento utilizzato per effettuare un pagamento. A richiamare l’attenzione sul tema è Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, alla luce delle norme a tutela dei consumatori e degli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di sovrapprezzi legati agli strumenti di pagamento.

“La regola deve essere chiara: al consumatore non possono essere addebitati costi aggiuntivi semplicemente perché sceglie un determinato strumento di pagamento – afferma Francesco Tanasi – È una tutela importante in un mercato nel quale i pagamenti elettronici sono sempre più diffusi e il cittadino deve poter conoscere con chiarezza l’importo complessivo prima di autorizzare il pagamento.”

Il Codacons invita quindi i cittadini a verificare, prima di confermare qualsiasi acquisto, che il prezzo finale non presenti commissioni o maggiorazioni direttamente riconducibili allo strumento di pagamento prescelto. L’articolo 62 del Codice del consumo stabilisce che i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’utilizzo di tali strumenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte applicato tale disposizione contestando sovrapprezzi collegati al mezzo di pagamento utilizzato dal consumatore.

Per il Codacons è importante rafforzare anche la conoscenza di questa tutela, affinché eventuali costi aggiuntivi non vengano erroneamente considerati dai cittadini una normale componente del prezzo. Tanasi invita pertanto i consumatori che dovessero riscontrare maggiorazioni legate allo strumento di pagamento a conservare ricevute, fatture, schermate della procedura di acquisto e ogni altra documentazione utile e a segnalare il caso al Codacons per le opportune verifiche.

“La diffusione dei pagamenti elettronici deve accompagnarsi a maggiore trasparenza, non alla comparsa di nuovi costi a carico dei cittadini. Invitiamo i consumatori a controllare sempre l’importo prima di autorizzare il pagamento e a documentare eventuali anomalie. Su questo fronte il Codacons manterrà alta l’attenzione.” – conclude Tanasi.