Minaccia l’ex compagna con una mannaia, arrestato 53enne nel Catanese

Ha impugnato una mannaia per minacciare l’ex compagna: i carabinieri di Gravina di Catania, con il supporto dei militari della stazione di Sant’Agata Li Battiati, hanno arrestato in flagranza un 53enne, senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, rapina aggravata e porto di arma atta ad offendere. Una violenta aggressione era stata segnalata in corso lungo via Etnea, a Gravina di Catania. Le pattuglie dell’Arma sono giunte rapidamente sul posto: secondo quanto emerso nella fase delle indagini, l’uomo avrebbe raggiunto la ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale durata circa due anni, e al culmine di una lite avrebbe dapprima strappato di mano il telefono cellulare alla donna e poi l’avrebbe minacciata di morte impugnando una mannaia lunga 30 centimetri. Un conoscente della vittima e’ intervenuto nel tentativo di aiutarla, ma sarebbe stato a sua volta minacciato con la stessa arma. L’aggressore e’ poi scappato dopo essersi impadronito con la forza dell’autovettura dell’uomo intervenuto in soccorso della sua ex. I carabinieri sono riusciti a localizzarlo e fermarlo ma lui, accortosi dell’arrivo delle pattuglie, avrebbe abbandonato l’auto e cercato rifugio in un casolare disabitato, dove pero’ e’ stato raggiunto e bloccato dai militari dopo un’immediata perlustrazione dell’area. La donna ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti aggressivi e persecutori da parte dell’ex. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza. (AGI)