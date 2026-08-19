All’Ospedale “Cannizzaro” di Catania in arrivo innovativo sistema contro le aggressioni

Dopo i recenti episodi di violenza che hanno interessato la Rianimazione e il Pronto Soccorso, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro, nell’esprimere piena solidarietà al personale medico, infermieristico e di supporto coinvolto, annuncia la prossima attivazione di un innovativo sistema a tutela degli operatori, già realizzato e ora in fase di collaudo.

«Le aggressioni fisiche e verbali che si sono consumate all’interno della nostra struttura- afferma Salvatore Giuffrida, Direttore Generale- meritano la più dura condanna: nulla può giustificare gli atti violenza nelle strutture sanitarie, che garantiscono senza sosta il diritto alla salute di tutti. L’Azienda non è disposta a tollerare alcuna forma di prevaricazione ed è impegnata a garantire la tutela dell’incolumità del personale e con esso di tutti i pazienti».Prodotti salute benessere

A conferma di ciò, la Direzione anticipa che «a breve entrerà in funzione un innovativo progetto volto a garantire una risposta immediata a tutela dei lavoratori, grazie a un sistema tecnologico di comunicazione diretta tra tre le aree ospedaliere a più alto rischio e le forze dell’ordine. Oltre a costituire un deterrente nei confronti di chi ritenesse di poter trasformare i luoghi di cura in teatri di violenza, il sistema consente l’attivazione di allarmi prioritari e l’azzeramento dei tempi di intermediazione per la richiesta di soccorso».

Lo sviluppo è stato completato e a breve, una volta collaudato, il sistema sarà reso pubblico. Oltre ad affiancare azioni concrete alle parole di vicinanza a chi è rimasto vittima di violenza fisica o verbale, la Direzione Strategica intende rivolgere ancora una volta «un profondo ringraziamento a tutti i professionisti che con dedizione e professionalità continuano a svolgere il loro lavoro ogni giorno, a maggior ragione in un periodo particolarmente impegnativo come l’attuale caratterizzato dall’inevitabile forte pressione legata alle varie emergenze in atto».