US Open, Paolini – Erjavec al primo turno: match in diretta

(Adnkronos) – Jasmine Paolini debutta agli US Open 2026. L'azzurra, testa di serie numero 19, al primo turno del singolare femminile affronta la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del ranking Wta. Chi vince, al secondo turno affronterà una tra l'azzurra Lucrezia Stefanini e l'ucraina Dayana Yastremska.

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