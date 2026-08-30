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US Open, Paolini – Erjavec al primo turno: match in diretta

AdnKronos

US Open, Paolini – Erjavec al primo turno: match in diretta

Dom, 30/08/2026 - 16:51

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(Adnkronos) – Jasmine Paolini debutta agli US Open 2026. L'azzurra, testa di serie numero 19, al primo turno del singolare femminile affronta la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del ranking Wta.  Chi vince, al secondo turno affronterà una tra l'azzurra Lucrezia Stefanini e l'ucraina Dayana Yastremska. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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