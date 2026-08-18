SuperEnalotto, combinazione vincente oggi 18 agosto﻿

(Adnkronos) – Estratta la combinazione del SuperEnalotto di oggi 18 agosto 2026: 10, 16, 24, 25, 39, 66; Numero Jolly 70; SuperStar 6. Nessun 6 né 5+1, mentre in 4 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, incassando rispettivamente 40.905,70 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 vola quindi a 211.700.000,00 euro.
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(Adnkronos) – Estratta la combinazione del SuperEnalotto di oggi 18 agosto 2026: 10, 16, 24, 25, 39, 66; Numero Jolly 70; SuperStar 6. Nessun 6 né 5+1, mentre in 4 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5, incassando rispettivamente 40.905,70 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 vola quindi a 211.700.000,00 euro.