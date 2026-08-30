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Serie A, oggi Lazio-Genoa – Diretta

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Serie A, oggi Lazio-Genoa – Diretta

Dom, 30/08/2026 - 19:53

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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 30 agosto, la squadra di Gattuso ospita il Genoa all'Olimpico nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti arrivano dal successo per 1-0 contro il Bologna, firmato da Frattesi. I rossoblù sono invece reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli.  Nella prossima giornata la Lazio sfiderà l'Udinese in trasferta, mentre il Genoa ospiterà il Como.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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