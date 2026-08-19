San Cataldo. Question time, convocato Consiglio comunale per il 25 agosto

SAN CATALDO. Il presidente del consiglio comunale, Romeo Bonsignore, ha convocato l’organo collegiale in seduta ordinaria per il prossimo 25 agosto alle ore 16:00. L’incontro si svolgerà presso l’Aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo comunale.
L’ordine del giorno della seduta prevede solo un punto in discussione, nel quadro del “Question Time”, un’interrogazione presentata dal consigliere Giampiero Modaffari, del gruppo “Riprendiamoci la Città”, che riguarda l’attuale stato di criticità di Via Leonardo Sciascia (ex S.P.N.6), con particolare riferimento al manto stradale e alle buche presenti nel tratto tra la sede stradale in rilevato e la struttura del viadotto, in prossimità del distributore di carburanti.