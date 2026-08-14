A Sutera stato di emergenza

SUTERA – L’inserimento di Sutera nella deliberazione regionale è il risultato di un’attività intensa e senza sosta, avviata sin dalle ore successive all’emergenza. Un’attività amministrativa tempestiva e coordinata cui hanno partecipato a diverso titolo e secondo le rispettive competenze, il Sindaco Carmelo Salamone, i Consiglieri comunali Marco Vitellaro e Giuseppe Landro, l’Assessore Simona Grizzanti, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Giuseppe Paolo Carruba, Francesco Pardi, Raimondo Pardi e Carmelo Orlando. Un gruppo che, mettendo insieme competenze, disponibilità e senso delle istituzioni, ha consentito di rappresentare puntualmente alla Regione la portata dell’emergenza vissuta da Sutera. Il riconoscimento dello stato di crisi e di emergenza costituisce ora un passaggio fondamentale per affrontare le conseguenze degli incendi e proseguire nelle azioni necessarie alla messa in sicurezza, al ripristino del territorio e all’attivazione degli strumenti straordinari di sostegno e intervento a favore della comunità suterese.