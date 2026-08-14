Infrange i finestrini e saccheggia le auto in sosta, arrestato 43enne a Catania

Ha infranto i finestrini di 3 auto parcheggiate nel giro di pochi minuti, mettendo a soqquadro gli abitacoli alla ricerca di denaro e oggetti di valore. La sua azione, però, è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri di Catania, che lo hanno sorpreso in flagranza e arrestato.L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino, nei pressi di via Passo Gravina, dove l’equipaggio ha notato un uomo che si aggirava tra le vetture lasciate in sosta.I militari si sono avvicinai con calma, sorprendendolo mentre era intento a rovistare all’interno di una delle automobili, dopo averne infranto un finestrino. L’uomo, un 43enne catanese, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione, grazie alla quale è stata recuperata la refurtiva, che poi è stata restituita ai proprietari.Poco prima il 43enne aveva colpito altre auto parcheggiate in quella stessa area cittadina. In un caso aveva infranto il vetro di un suv impossessandosi di alcune monete; in un secondo episodio aveva rubato un portadocumenti custodito all’interno di una utilitaria; infine aveva preso di mira un fuoristrada, dal quale aveva sottratto documenti di circolazione e altri oggetti, dopo aver danneggiato sia il finestrino sia parte della carrozzeria.L’uomo è stato arrestato, disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.