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Muore annegato il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia era un manager di Rai Way

AdnKronos

Muore annegato il compagno di Francesca Neri, Silvano Loia era un manager di Rai Way

Dom, 30/08/2026 - 13:14

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(Adnkronos) – È Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo di 52 anni annegato ieri pomeriggio nel mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel litorale viterbese. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici quando non lo hanno visto tornare a riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e il personale sanitario del 118. Dopo alcune ore il corpo è stato trovato in mare.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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