MotoGp, ordine d’arrivo del Gp Aragon e classifica del Mondiale

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Marc Marquez vince il Gran Premio d'Aragon e sorpassa Marco Bezzecchi nella classifica del Mondiale. Oggi, domenica 30 agosto, il pilota spagnolo della Ducati ha trionfato in Spagna, confermandosi dopo la vittoria nella gara Sprint di ieri, tagliando il traguardo davanti alla KTM di Pedro Acosta e all'Aprilia di Bezzecchi che, partito dalla pole position, ha terminato la gara al terzo posto. Quarta la Ducati Gresini di Alex Marquez, quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del Mondiale ma vede avvicinarsi proprio Marquez, ora secondo nella classifica Piloti dopo il sorpasso a Bezzecchi. Sesta posizione per Aldeguer, settimo Di Giannantonio, ottavo Moreira. Bastianini e Miller chiudono la zona top ten. Fuori dai giochi invece Pecco Bagnaia, scivolato nei primi giri di gara. L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Aragon: 1 Marc Marquez (Ducati) 2 Pedro Acosta (KTM) +1.754 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.629 4 Alex Marquez (Ducati) +8.687 5 Jorge Martin (Aprilia) +12.572 6 Fermin Aldeguer (Ducati) +17.687 7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +23.087 8 Enea Bastianini (KTM) +26.010 9 Diogo Moreira (Honda) +26.187 10 Brad Binder (KTM) +26.762 11 Jack Miller (Yamaha) +27.475 12 Joan Mir (Honda) +28.378 13 Alex Rins (Yamaha) +28.655 14 Luca Marini (Honda) +30.049 15 Johann Zarco (Honda) +30.325 16 Pol Espargaro (KTM) +36.057 17 Lorenzo Savadori (Aprilia) +49.871 18 Fabio Quartararo (Yamaha) +51.659 La classifica Piloti di MotoGp dopo il Gran Premio di Aragon: 1 Jorge Martin 256 2 Marc Marquez 237 3 Marco Bezzecchi 232 4 Fabio Di Giannantonio 208 5 Ai Ogura 203 6 Pedro Acosta 189 7 Raul Fernandez 186 8 Francesco Bagnaia 143 9 Alex Marquez 128 10 Fermin Aldeguer 90 11 Luca Marini 88 12 Enea Bastianini 84 13 Brad Binder 78 14 Diogo Moreira 64 15 Fabio Quartararo 55 16 Franco Morbidelli 53 17 Johann Zarco 36 18 Joan Mir 33 19 Jack Miller 28 20 Alex Rins 24 21 Toprak Razgatlioglu 14 22 Maverick Viñales 10 23 Iker Lecuona 9 24 Augusto Fernandez 6 25 Pol Espargaro 3

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