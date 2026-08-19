Salute

Messina, agguato a Zafferia: uomo ai domiciliari ferito da un colpo di pistola

Redazione

Messina, agguato a Zafferia: uomo ai domiciliari ferito da un colpo di pistola

Mer, 19/08/2026 - 11:04

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MESSINA (ITALPRESS) – Agguato nella serata a Zafferia, dove un uomo noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, usufruendo di uno dei permessi concessi per uscire.

Secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi sette colpi con una pistola calibro 9. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale della Sezione Rilievi Scientifici, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’agguato.

Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 

-Foto xr6/Italpress-

(ITALPRESS).

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