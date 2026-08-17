‘Sei parte di Noi’, Gangi celebra gli ambasciatori dell’iniziativa Case a 1 euro

Per il quarto anno consecutivo il Comune di Gangi ha dedicato una giornata di festa ai suoi “ambasciatori nel mondo”, i proprietari degli immobili acquistati grazie all’iniziativa “case a 1 euro”. Lo scorso fine settimana l’amministrazione comunale ha organizzato l’evento “Sei parte di Noi”, un appuntamento ormai consolidato che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti da Argentina, Germania, Francia, Belgio e da diverse regioni italiane.L’incontro si è svolto nelle sale nobili di Palazzo Bongiorno, dove il sindaco Giuseppe Ferrarello li ha accolti per un momento istituzionale caratterizzato da cordialità e forte senso di comunità.«Questa iniziativa ribadisce con forza l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il progetto “Case a 1 euro”, che negli anni ha trasformato il nostro borgo e ha dato vita a una comunità internazionale affezionata a Gangi. Ogni anno – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Ferrarello – è doveroso celebrare i nostri ambasciatori nel mondo: donne e uomini che hanno scelto una casa qui e che oggi portano con sé un pezzo della nostra identità. Ognuno di loro è diventato un messaggero della bellezza gangitana, della nostra cultura e della nostra arte. Sono la prova vivente che Gangi sa accogliere: una comunità che apre le porte con rispetto, curiosità e benevolenza, trasformando un semplice acquisto in un legame autentico con la nostra storia e con la nostra gente.»Al termine dell’incontro, gli ospiti hanno effettuato una passeggiata tra le vie del centro storico e i principali monumenti, vivendo un momento di condivisione e scoperta del patrimonio culturale gangitano.