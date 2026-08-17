Blitz antidroga della polizia di Catania, scoperto un deposito con oltre 3,5 chili di cocaina: arrestato 59enne

Ancora un blitz antidroga della polizia di Catania, con la scoperta di un deposito di chili di cocaina, realizzato da un catanese di 59 anni in un locale nel quartiere Antico Corso. L’indagine che ha portato a individuare la droga, nei giorni scorsi, e’ dei Falchi della Squadra Mobile che, durante un servizio di controllo, avevano notato l’uomo in via Sant’Agostino rifugiarsi rapidamente in un portico vedendo gli agenti. Fermato per un controllo, l’uomo ha tentato di nascondere nelle mani una chiave che, ha sostenuto con i poliziotti, era quella che apriva la porta della sua abitazione. In realta’, la chiave consentiva l’accesso a un garage nella sua esclusiva disponibilita’, situato proprio nel complesso dove aveva cercato riparo. Dentro il garage, ha mostrato a perquisizione, un deposito di droga, con 3,5 chili di cocaina, divisi in numerose confezioni, ciascuna tra i 50 e i 500 grammi. Nel garage era stata allestita anche una base di confezionamento della sostanza stupefacente; infatti, vi erano macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione, rotoli di cellophane, un taglierino e arnesi per la preparazione degli involucri, nonche’ una carta di credito sporca di polvere bianca e bicarbonato di sodio, utilizzato come sostanza da taglio. L’ingente quantitativo di cocaina purissima, una volta tagliato con il bicarbonato e frazionato in migliaia di singole dosi, avrebbe generato un guadagno illecito stimato in svariate migliaia di euro. L’uomo e’ stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed e’ in carcere. (AGI)