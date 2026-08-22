Genoa-Napoli 0-2, De Bruyne e Vergara regalano i primi tre punti ad Allegri

(Adnkronos) – Buona la prima per il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Gli azzurri battono il Genoa 2-0 all'esordio in campionato, in trasferta a Marassi, e tornano a casa con i primi tre punti della stagione. Dopo 80 minuti giocati a ritmi bassi, a causa di una condizione fisica non ancora ottimale, all'82' sblocca la partita De Bruyne al termine di un'ottima combinazione con Vergara. Il belga sfrutta l'assist di tacco e batte Bijlow per il vantaggio. Pochi minuti dopo, all'86', è proprio Vergara a trovare il raddoppio su assist del fantasista belga, che ricambia il favore: Otoa prova a salvare sulla linea, ma la palla finisce comunque in porta ed è il sigillo alla partita. Finisce così: Allegri fatica, ma alla fine sorride e conquista il primo successo della stagione. Nella prossima giornata di campionato, il Napoli ospiterà il Como al Maradona, domenica 30 agosto alle 18:30. In serata, alle 20:45, il Genoa sarà impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Lazio.

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