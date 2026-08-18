Etna, stop restrizioni su aeroporto Catania: ripresa attività di volo

Torna in piena attività l’aeroporto di Catania. In una nota diffusa dalla società che gestisce lo scalo siciliano si annuncia che “a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni”. Quindi, prosegue il comunicato, “sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”.