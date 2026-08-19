Eccellenza. Colpo di mercato in casa Sancataldese: preso il giovane centrocampista Cisse

Nelle ultime ore, colpo di mercato a centrocampo in casa Sancataldese. Si tratta di Omar Cisse. Centrocampista centrale e mediano classe 2004, imponente con i suoi 187 cm di altezza, Cisse porta con sé grande impatto fisico, dinamismo e forza da mettere al servizio del centrocampo.

Nonostante la giovane età, vanta già un percorso importante con esperienze distribuite tra Serie C e Serie D, dove ha vestito maglie prestigiose come quelle di Chievo, Caldiero, Clivense, Giulianova e Folgore Delfino Curi Pescara. Un profilo di prospettiva e sostanza che va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Davide Boncore per la stagione 2026/2027.