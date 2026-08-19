Eccellenza. Angelo Bognanni è il nuovo allenatore dell’Atletico Catania 1994

Angelo Bognanni è il nuovo allenatore dell’Atletico Catania 1994 che prenderà parte al torneo di Eccellenza: il tecnico nato a Butera (Caltanissetta) 40 anni fa (il 27 agosto compirà 41 anni) ha vinto il campionato di Eccellenza alla guida del Milazzo nella stagione 2024-2025, ma vanta anche importanti esperienze con la Nissa sempre in Eccellenza.

In possesso del patentino UEFA A, Bognanni da qualche giorno ha cominciato gli allenamenti allo stadio Francesco Russo di Viagrande con un gruppo completamente rinnovato e, soprattutto, giovane (molti giocatori che si stanno allenando sono sotto osservazione e presto la rosa sarà definita).

Al suo fianco il vice Salvatore Mamone. “Felice di aver sposato il progetto del presidente Franco Proto, manager che stimo tantissimo” ha affermato Bognanni che ha aggiunto a chiare lettere “Siamo qui per costruire e per recuperare un po’ di tempo visto che abbiamo cominciato solo da qualche giorno. L’obiettivo stagionale? Al momento è quello di costruire…”