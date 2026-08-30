Di Battista sui social “Ce la metterò tutta per tornare presto”

ROMA (ITALPRESS) – “Ce la metterò tutta per tornare presto”. Così Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, risponde a un post su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione M5S quando Di Battista era deputato, ha scritto: “Ale, devi tornare. Qui tutti sentono già la mancanza tua e delle tue scomode verità…. Insieme abbiamo portato avanti tante battaglie, tante idee fantastiche… Non mollare e torna per favore a rivedere le stelle”. Sotto al post è spuntata la risposta: “Ce la metterò tutta”, ha scritto l’ex parlamentare. Di Battista è stato ricoverato venerdì sera, inizialmente nell’ospedale di Santa Clara, dopo giorni in cui accusa mal di testa e, infine, un malore e la perdita di conoscenza. Un ictus, secondo quanto riferito dai sanitari, che hanno autorizzato il trasferimento a L’Avana. Di Battista ha anche risposto a Gino Sorbillo che dal suo profilo Instagram gli ha augurato di vederlo presto a Napoli. “Ti vengo a trovare presto”.

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