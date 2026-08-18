Corigliano-Rossano, 72enne trovata morta in un terreno: indagini in corso

(Adnkronos) – Una donna di 72 anni è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un terreno a Corigliano Rossano. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella del femminicidio.
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(Adnkronos) – Una donna di 72 anni è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un terreno a Corigliano Rossano. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella del femminicidio.