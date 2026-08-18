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Corigliano-Rossano, 72enne trovata morta in un terreno: indagini in corso

AdnKronos

Corigliano-Rossano, 72enne trovata morta in un terreno: indagini in corso

Mar, 18/08/2026 - 22:15

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(Adnkronos) – Una donna di 72 anni è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un terreno a Corigliano Rossano. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella del femminicidio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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