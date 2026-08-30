Coppa Italia Eccellenza. All'”Antonio Alaimo” di Serradifalco il Kamarat passa nel finale con Krstic e batte 0-1 una generosa Sancataldese

Sconfitta nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza per la Sancataldese. All’Antonio Alaimo di Serradifalco la rete decisiva della squadra agrigentina guidata da Peppe Pagana è arrivata ad inizio recupero grazie ad un gol di Krstic che, con un tocco felpato, su lancio lungo di Dolenti, ha beffato sia il diretto avversario che Lacagnina in uscita segnando la rete del definitivo 0-1.

Una vittoria, quella del Kamarat, giunta al culmine di una gara parecchio combattuta e spigolosa. Il Kamarat ha giocato un match volitivo contro una Sancataldese apparsa pimpante nel primo tempo. Verdeamaranto insidiosi con Vitale, ma Kamarat in grado di replicare e di dare geometrie a centrocampo con Owusu e forza in difesa con Mendy. In casa Sancataldese invece Gueye è sembrato in palla in avanti.

Nel secondo tempo il Kamarat è cresciuto rispetto ad una Sancataldese nella quale a centrocampo è mancato qualcuno che riuscisse in qualche modo a fare da metronomo e a dare ordine e ritmo al gioco della squadra di Davide Boncore. I verdeamaranto ci hanno messo cuore provando la via della rete con Gueye, , ma anche con un diagonale di Torres, anche lui tra i migliori della squadra verdeamaranto. Il Kamarat, nel finale, ha creato tuttavia di più sfiorando il gol con Melillo per poi colpire con Krstic.

La Sancataldese, sullo 0-1, ha avuto un sussulto provando a pareggiarla con Torres (nella foto), ma Dolenti, anche ieri tra i migliori, ha detto no. Alla fine, andata favorevole al Kamarat contro una Sancataldese alla quale la generosità non è bastata per evitare la sconfitta. Domenica prossima il match di ritorno al “Vito Di Marco” con la Sancataldese che dovrà fare decisamente di più e meglio rispetto a questa gara di andata se vorrà conquistare la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia d’Eccellenza.