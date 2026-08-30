Coppa Italia d’Eccellenza. Un super Niscemi ne fa tre al Vittoria nell’andata del primo turno con reti di Pace, Carioca do Santos e Viegas

Un super Niscemi ha battuto con un netto 3-0 il Vittoria nell’andata del primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza. La squadra di Nicolò Terranova ha disputato un match davvero magistrale al “Pontelongo” riuscendo ad affondare i colpi al momento opportuno contro un Vittoria che, pur disputando una prestazione generosa, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai gialloverdi niscemesi.

Padroni di casa in vantaggio con Pace abile a trovare il varco giusto per battere il portiere ospite. Poi il gran gol di Carioca Do Santos (nella foto) per un 2-0 in puro stile brasileiro. L’esperto attaccante niscemese ha messo in mostra le sue doti realizzative in occasione della rete che è valsa il raddoppio per il Niscemi che, sull’onda del doppio vantaggio ha avuto un merito indubbio: non togliere il piede dall’acceleratore, ma continuare a premere per cercare la terza rete che è arrivata grazie a Viegas che ha anche lui dimostrato come la fiducia che la società gialloverde aveva riposto su di lui è risultata più che meritata.

La partita, anche a seguito dell’espulsione di Pace del Niscemi al 45′, nella ripresa ha espresso ritmi meno elevati da parte dei padroni di casa. Il Vittoria ha tenuto più palla cercando, con un ammirevole pressing favorito dalla superiorità numerica, di segnare un gol per riaprire la contesa. Nel finale il Vittoria, in maniera ammirevole, ha sfiorato la rete dell’1-3 a seguito del colpo di testa di Brugaletta che ha rischiato di battere il proprio portiere; la palla è finita sulla traversa per poi essere abbrancata da Di Franco. Un gran tiro di Francofonte al 90′ è stato sventato in angolo da un monumentale Di Franco che al 93′ ha anche parato un calcio di rigore battuto dallo stesso Francofonte. I padroni di casa hanno cercato da una parte di difendere il prezioso triplice vantaggio e dall’altro non hanno rinunciato ad cercare la quaterna in un match che s’è messo da subito bene per i gialloverdi che, in prospettiva del match di ritorno in programma domenica prossima a Vittoria, appaiono favoriti per il passaggio al turno successivo.