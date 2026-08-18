Cade dal tetto di un capannone, morto imprenditore a Deruta

(Adnkronos) – Un imprenditore di 60 anni è morto questa mattina dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito l'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione quando una lastra di plexiglass ha ceduto facendolo precipitare per diversi metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti il personale della Usl, il 118 e i carabinieri.

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