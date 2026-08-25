Al via EtnaForum, cinque giorni dedicati alla Sicilia del futuro

CATANIA (ITALPRESS) – Ai piedi del Teseo screpolato, la monumentale scultura del maestro Igor Mitoraj nel cuore del parco dell’Etna, comincia da domani la seconda edizione di EtnaForum, l’articolata kermesse di politica, cultura e società che riunisce alle falde del vulcano più famoso d’Europa donne e uomini con lo sguardo rivolto alla Sicilia del futuro.

Ad aprire i lavori di una manifestazione che si preannuncia di altissimo profilo, i saluti del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, del sindaco di Catania, Enrico Tarantino e del sindaco di Regalna, Nino Caruso. A seguire l’intervento della senatrice Daniela Santanché intervistata da Antonello Piraneo, direttore de La Sicilia su “Etna 2030: un vulcano che crea valore“.

Chiude la serata l’emozionante concerto “Cantico del Sole” del Coro Lirico Siciliano che si esibirà nella straordinaria cornice d’alta quota di Contrada Serra la Nave. La manifestazione proseguirà nei giorni successivi in Piazza Cisterna a Ragalna, per concludersi domenica 30 agosto con i saluti, alle ore 18, del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Notevole il parterre degli ospiti che si alterneranno sul palco per discutere del futuro dell’isola e di questioni nazionali, in sinergia con gli appuntamenti culturali e musicali che punteggeranno le serate. Oltre alla seconda carica dello Stato, il Forum vedrà la presenza di ministri e sottosegretari, rappresentanti delle opposizioni e artisti, tra cui Marco Masini, il cui concerto concluderà la manifestazione.

Il premio EtnaForum verrà consegnato all’indimenticato campione del mondo di calcio del 1982, Marco Tardelli, per la straordinaria carriera e l’impegno sportivo.

-Foto ufficio stampa EtnaForum-

(ITALPRESS).