Volontario CRI si laurea con 110 e lode: tesi dedicata alla Croce Rossa di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Un brillante traguardo accademico che unisce studio, passione e volontariato. Mercoledì 15, Lorenzo Lipani, volontario della Croce Rossa Italiana- Comitato di Caltanissetta, ha conseguito la laurea in Servizio Sociale e Scienze Criminologiche presso l’Università Kore di Enna con il massimo dei voti, 110 e lode con Menzione speciale della commissione, discutendo una tesi dedicata proprio all’esperienza e al ruolo della Croce Rossa nissena nel tessuto sociale del territorio.

L’elaborato rappresenta un’importante analisi del valore sociale del volontariato e dell’impatto che la Croce Rossa esercita quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili, evidenziando il contributo dell’associazione non solo nelle emergenze sanitarie, ma anche nelle attività di inclusione, assistenza e promozione della solidarietà. Il Comitato di Caltanissetta è infatti impegnato da anni in numerose iniziative di carattere sociale, sanitario e formativo rivolte alla comunità.

Per Lorenzo Lipani, da tempo attivo come volontario della Croce Rossa, la scelta dell’argomento di tesi è stata naturale: trasformare l’esperienza maturata sul campo in un lavoro di ricerca capace di valorizzare il ruolo del volontariato organizzato e il suo contributo nella costruzione di una società più inclusiva.

Il conseguimento della laurea con il massimo dei voti rappresenta un riconoscimento non solo del suo percorso universitario, ma anche dell’impegno costante profuso all’interno della Croce Rossa Italiana, dove negli anni ha partecipato a diverse attività organizzative, formative e sociali del Comitato di Caltanissetta.Un risultato che rende orgogliosi familiari, amici e l’intera comunità della Croce Rossa di Caltanissetta, confermando come il connubio tra formazione universitaria e servizio verso il prossimo possa tradursi in un esempio concreto di crescita personale e civile.

