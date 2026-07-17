On.Rosetta Cirrone Cipolla coordinatrice provinciale Forza Italia:” Con umiltà, determinazione e passione, lavorerò per il bene del nostro territorio”

“Ricevere la nomina a Coordinatrice provinciale di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità che assumo con entusiasmo, senso delle istituzioni e spirito di servizio. Ringrazio di cuore il Coordinatore regionale On. Nino Minardo per la fiducia accordatami e tutti i delegati che, con la loro partecipazione, hanno contribuito a dare vita a questo importante momento di riorganizzazione e rilancio del partito. Un ringraziamento particolare va anche al Presidente Walter Tesauro, che guiderà l’Assemblea provinciale, e a tutti gli amministratori, dirigenti e rappresentanti del territorio con i quali lavoreremo in squadra. Con umiltà, determinazione e passione, continuerò a lavorare ogni giorno per il bene del nostro territorio”. E’ la dichiarazione dell’on. Rosetta Cirrone Cipolla dopo aver ricevuto la nomina.